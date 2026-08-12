Dinosaurios renovados y crisis familiar se mezclan en ‘The End of Oak Street’

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 12 ago (EFE).- Para J.J. Abrams, habituado a las grandes franquicias de Hollywood, la rareza de ‘The End of Oak Street’ fue precisamente su mayor atractivo: una película original y ambiciosa con momentos de total absurdo, que pone a una familia en el centro de una aventura con dinosaurios.

«El guion era justamente el recordatorio de que sí hay películas originales», dice en entrevista con EFE el director y productor de cintas como ‘Star Wars: Episode VII’ o ‘Star Trek’, sobre la nueva película de David Robert Mitchell (‘It Follows’), que llegará a los cines este viernes.

Se trata de un ‘thriller’ de ciencia ficción difícil de catalogar. Ambientada a finales de la década de 1970 y principios de 1980, el filme retrata a los Platt, una familia tradicional estadounidense que de la noche a la mañana pasa de vivir en un barrio común y corriente a un territorio prehistórico del que se apoderan unos dinosaurios.

La historia, escrita y dirigida por Mitchell, famoso por poner a personajes normales en situaciones extraordinarias, paradójicamente surgió de un momento muy cotidiano.

«Estaba dando un paseo y pasé frente a un garaje y un callejón, y simplemente me imaginé que había un dinosaurio ahí. No sé por qué, pero lo hice. Y entonces pensé: ‘Oh, quiero escribir algo que se vea así, que se sienta así'», cuenta Mitchell a EFE. El acto siguiente fue escribir el guion.

Pero las ganas de contar una historia de dinosaurios en la pantalla grande ya existían antes de ese momento.

Desde que era niño «amaba los dinosaurios» y su padre «estaba obsesionado con ellos».

«Cuando yo era pequeño, él soñaba con ser paleontólogo, aunque en realidad trabajaba para Chrysler. Así que hay algunos elementos de esa experiencia personal, de mis propias vivencias, que están presentes en la película», explica el director.

En la película, Ewan McGregor da vida a Greg Platt, un entrañable padre de familia que atraviesa una crisis personal tras haber perdido su trabajo y tener problemas con su esposa Denise, interpretada por Anne Hathaway.

Él no es el único con conflictos. Denise pasa su tiempo libre escribiendo a escondidas en el sótano de su casa sobre la vida de una mujer que deja todo para ser libre.

«Me encantó que fuera una idea enorme y completamente desquiciada, pero que estuviera contada desde un punto de vista tan subjetivo y tan familiar. Simplemente me encantó», dice Abrams.

«La película nunca perdió ese significado. No se convirtió de repente simplemente en una película de monstruos. La dinámica familiar está presente durante toda la historia, y creo que David hizo que pareciera muy fácil, cuando en realidad es muy difícil conseguir eso», añade.

Mitchell dedica el filme a su padre al final de la película y confiesa que muchos de los elementos de Greg «son un reflejo» de su padre y sus recuerdos de infancia.

La nueva imagen de los dinosaurios

La película, además, revitaliza la idea visual de cómo eran los dinosaurios, un tema inmortalizado por décadas en el imaginario público gracias a ‘Jurassic Park’, de Steven Spielberg.

Para Mitchell era importante que estas criaturas prehistóricas fueran diferentes a las que suelen verse en el cine, algo que se logró con muchas licencias creativas y nuevos hallazgos.

«Había una oportunidad, dada la investigación científica, de mostrar cómo pudieron haberse visto los dinosaurios, algo que no habíamos visto antes», dice Abrams.

Estos dinosaurios no tan reptilianos y más con un plumaje denso, que reflejan los últimos hallazgos de la paleontología moderna, además son igual de irreverentes que la película misma.

En medio del caos, las persecuciones y el terror que estos seres infundan, también se los ve cagando o incluso teniendo sexo.

«Son seres vivos, igual que nosotros, y estas cosas pasan. Así que me gustaba la idea de que no fueran solamente momentos de ataques o momentos de peligro… También quería mostrar que son seres vivos que están experimentando la vida: comiendo de un jardín, bebiendo agua de una piscina o teniendo sexo contra una casa», dice Mitchell.

La cinta, que también cuenta con Abrams como productor a través de Bad Robot, llegará a los cines de Estados Unidos este viernes, en un momento en que, según él, las historias originales «no pasan todo el tiempo» en Hollywood. EFE

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