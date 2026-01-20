Dmítriev llega a Davos, donde podría hablar con Witkoff y Kushner sobre Ucrania

Davos (Suiza)/Moscú, 20 ene (EFE).- El emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, llegó hoy a Davos para participar en el foro que tiene lugar en esa ciudad suiza y, supuestamente, para hablar sobre Ucrania con representantes de la Casa Blanca.

Dmítriev, que se ha convertido en los últimos meses en el principal negociador ruso en los contactos con la Administración estadounidense, confirmó su llegada en X.

Según la prensa occidental, en Davos se reunirá con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que consensuó en su momento en Florida el plan de paz estadounidense, modificado después por Kiev y sus aliados europeos.

Dmítriev, quien ha apoyado abiertamente los planes para Groenlandia del presidente de EE.UU., Donald Trump, no mantiene consultas con sus colegas estadounidenses desde finales del pasado año.

Una delegación ucraniana encabezada por Kirilo Budánov, que mantuvo consultas el fin de semana en EE.UU., también se reunirá en Davos con Witkoff y Kushner.

Trump aseguró recientemente que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, es el principal obstáculo para un arreglo pacífico en Ucrania. EFE

