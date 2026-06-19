Dos colombianos entre cuatro detenidos en un semisumergible interceptado por Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 19 jun (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador interceptaron este viernes un semisumergible frente a las costas del país, supuestamente utilizado para transportar droga, y detuvieron a cuatro personas que estaban en su interior, dos colombianos y dos ecuatorianos, según informó el Ministerio de Defensa.

La operación se registró a 140 millas náuticas (259 kilómetros) de la costa continental y tras el registro los militares incautaron el semisumergible que, de acuerdo a la cartera de Estado, también era utilizado para la tenencia ilegal de combustible.

El ministerio catalogó esta incautación como «una nueva acción contra las economías criminales transnacionales» y aseguró que las personas detenidas ya estaban siendo trasladadas al territorio nacional.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los ubicados en Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Las fuerzas de seguridad también han intensificado las operaciones en el mar, donde han incautado varias toneladas de cocaína en lanchas rápidas y otras embarcaciones en coordinación con países como Estados Unidos.

Hasta finales de mayo, en el país se decomisaron más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior. EFE

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