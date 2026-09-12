Dos muertos en ataques rusos contra gasolineras en Kiev

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Dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas este viernes en una serie de ataques con drones rusos propulsados por reactores contra varias gasolineras en Kiev, informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

«Durante todo el día, los rusos atacaron deliberadamente gasolineras en Kiev», denunció el mandatario en la red social X.

«Solo hoy, y únicamente como consecuencia de estos ataques, dos personas murieron», agregó.

Zelenski indicó además que un socorrista resultó herido en un bombardeo contra el mismo lugar poco después de un primer impacto. Esta táctica puede constituir un crimen de guerra cuando tiene como objetivo a civiles.

Drones rusos atacaron «simultáneamente» la mañana del viernes dos gasolineras de la red Ukrnafta, en Kiev, informó en Facebook el director de la compañía energética Ukrnafta, Bogdan Kukura.

«No hay ningún objetivo militar en estos ataques. Es terrorismo contra la población civil», afirmó.

Su mensaje iba acompañado de videos que mostraban a equipos de emergencia en las gasolineras gravemente dañadas y de las que se elevaban columnas de humo.

Los ataques rusos contra gasolineras ucranianas son frecuentes en las regiones cercanas al frente.

El presidente ucraniano denunció asimismo la «escalada» de Rusia, que en las últimas semanas ha incrementado el uso de drones propulsados por reactores para golpear la capital.

Estos aparatos, capaces de volar a una altitud de hasta 5 kilómetros y a velocidades de entre 400 y 600 kilómetros por hora, atacan de día y de noche bodegas de grandes cadenas comerciales y centros logísticos.

«El objetivo principal de estos ataques es paralizar la actividad económica y dificultar al máximo el transporte y la distribución de cualquier tipo de mercancía», estimó Igor Kozi, experto militar del Instituto para la Cooperación Euroatlántica, en declaraciones a la televisión pública Kyiv24.

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