Dos muertos en el atropello deliberado causado por un ruso en la ciudad francesa de Caen

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París, 27 ago (EFE).- Dos personas murieron y una decena resultaron heridas por un atropello deliberado que se produjo el miércoles por la noche junto a la estación del tren de la ciudad francesa de Caen, y por el que fue detenido poco después un joven ruso que tenía antecedentes sólo por infracciones de tráfico.

El prefecto del departamento de Calvados, David Clavière, indicó este jueves por la mañana a los medios que el balance del suceso se había agravado en las últimas horas una segunda persona murió a causa del atropello y que varios de los heridos estaban en muy graves.

El delegado del Gobierno de este departamento de Normandía (noroeste) insistió en que el conductor que el autor de los hechos arrolló «deliberadamente a los peatones que estaban en la calle, frente a la calle».

Clavière, que no quiso pronunciarse sobre las circunstancias, que son objeto de una investigación judicial, más allá de señalar que la policía está explorando los muchos vídeos de vigilancia que se han recuperado en la vía pública, sí que dio algunos elementos de la persona arrestada poco después cerca de Ouistreham, a una veintena de kilómetros de Caen.

Se trata de un hombre nacido en Rusia que no era objeto de seguimiento por los servicios secretos franceses y que tenía antecedentes, pero únicamente por infracciones de tráfico.

De madrugada, el fiscal adjunto de Caen, Philippe Leonardo, había precisado que «a priori no estamos ante un acto terrorista».

Fuentes de la investigación, señalaron que la motivación podría haber sido una venganza por una discusión que se produjo en un bar, tal vez vinculada al tráfico de drogas. EFE

ac/jlp