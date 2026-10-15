Dos muertos en las peores lluvias torrenciales que ha sufrido Estambul desde que hay datos

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Estambul, 15 oct (EFE).- Dos personas han muerto y tres han resultado heridas en las inundaciones que afectan a Estambul tras las lluvias más intensas desde que comenzaron a recopilarse datos hace 84 años, con precipitaciones de 261 litros por metro cuadrado, informó este jueves el gobernador de la ciudad del Bósforo, Davut Gül.

«Es la mayor cantidad de lluvia desde que empezaron las mediciones de la Dirección Meteorológica en 1942», declaró Gül, según recoge la agencia de noticias Anadolu.

Los equipos de emergencia han rescatado a más de 2.700 personas y tienen activas operaciones de búsqueda y salvamento en catorce puntos de la ciudad, según el gobernador, quien recomendó a los ciudadanos evitar salir de casa salvo que sea imprescindible.

Casi 50.000 efectivos, entre ellos más de 8.500 especialistas en rescate, han trabajado para hacer frente a las inundaciones, que han obligado a desviar 51 vuelos a otros aeropuertos y cancelar otros diecinueve.

El transporte por carretera también se ha visto afectado y dieciséis carreteras siguen cortadas.

Gül anunció que las escuelas seguirán cerradas el viernes y recomendó a las universidades suspender también las clases, al tiempo que se informó que las empleadas públicas embarazadas y aquellos con discapacidad tendrán permiso para no acudir a su puesto de trabajo.

Las autoridades han habilitado alojamiento para quienes necesiten refugio en los 39 distritos de Estambul.

Una de las víctimas mortales es una persona de 34 años que resbaló y se golpeó la cabeza cuando intentaba cruzar una calle inundada en el distrito de Sariyer, según Anadolu.

Incapaz de salir del agua, fue rescatada por varios ciudadanos, pero falleció más tarde en el hospital.

El otro fallecido es un adolescente de 14 años que sufrió una descarga eléctrica al pisar un charco en un parque del distrito de Fatih, según la misma fuente.

En el distrito de Kagithane, el desbordamiento del arroyo del mismo nombre anegó una mezquita y varios edificios próximos.

Algunos barrios de la parte europea sufrieron cortes de electricidad y agua que se prolongaron hasta esta mañana, mientras que el metro y los tranvías reanudaron el servicio tras algunas interrupciones.

El servicio meteorológico estatal prevé que las lluvias y las tormentas continúen durante este jueves.EFE

vie/crf

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