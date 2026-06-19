Dos trenes colisionan cerca de Bedford (Inglaterra)

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Londres, 19 jun (EFE).- Dos trenes colisionaron este viernes cerca de Bedford (centro de Inglaterra), en un «incidente» que está siendo atendido por la policía y los servicios de emergencia de la región y que ha bloqueado las líneas en sentido a Londres.

La Policía y el Servicio de Bomberos y Rescate del condado de Bedfordshire confirmaron en la red social X que estaban atendiendo un «incidente» en una vía ferroviaria al sur de Bedford tras una «colisión que ha involucrado a dos trenes».

Imágenes y vídeos publicados en redes sociales mostraron un convoy dañado, perteneciente a la compañía británica West Midlands Railway. Por el momento, se desconoce si hay posibles heridos entre los pasajeros. EFE

rb/lss