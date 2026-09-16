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Duterte comparece por primera vez en persona en la CPI en medio de dudas sobre su salud

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La Haya, 16 sep (EFE).- El expresidente filipino Rodrigo Duterte ha comparecido este miércoles por primera vez en persona ante la Corte Penal Internacional (CPI) desde su detención en marzo de 2025, después de que su defensa haya insistido en que sufre importantes problemas cognitivos y de memoria que le impiden afrontar el juicio.

La primera imagen del expresidente filipino, de 81 años, se produce durante una audiencia sobre el estado del proceso al que se enfrenta. Está previsto que el próximo 30 de noviembre arranque formalmente el juicio contra Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad durante su «guerra contra las drogas» como alcalde de Davao, primero, y presidente de Filipinas después. EFE

ir/ahg/jfu

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