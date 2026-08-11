Ecuador abre dos centros de acopio para enviar ayuda a afectados por terremoto en Colombia

Compartir

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 11 ago (EFE).- El Gobierno ecuatoriano habilitará el miércoles dos centros de acopio de ayuda humanitaria para enviar a Colombia, tras el terremoto de 7,4 que sacudió el lunes a varias zonas del país.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó este martes en un comunicado que los centros, uno ubicado en Quito y otro en Guayaquil, estarán abiertos hasta el viernes, y que por medio de ellos se canalizará «el apoyo de la ciudadanía ecuatoriana hacia las familias que requieren asistencia».

En Quito, las donaciones se recolectarán en el coliseo de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) y en Guayaquil en el coliseo de la Universidad de Guayaquil, entre las 08:30 y las 17:00 (13:30 y 22:00 GMT).

La institución señaló que entre los artículos que pueden ser donados están sábanas para clima cálido, toldos o mosquiteros, colchonetas de una o una plaza y media, carpas para cinco personas, almohadas y baldes plásticos para almacenar agua, jabón, cepillos dentales para adultos y niños, pasta dental, toallas de baño y desodorante en crema.

El Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a «realizar las donaciones de manera responsable y segura», y recordó que los artículos deben estar en buen estado y no recibirán aquellos que no estén en el listado anterior.

«Con esta acción, Ecuador extiende su mano solidaria a Colombia y fortalece los lazos de hermandad que unen a ambos países», añadió la SNGR.

Además de estas donaciones, Ecuador ha puesto a disposición de Colombia 47 rescatistas, perros especializados y equipos de Bomberos de Quito con autonomía para operar durante 7 días, quienes ya acudieron en junio pasado a Venezuela para participar en las operaciones de búsqueda tras el doble terremoto que azotó al país caribeño.

El terremoto, de magnitud 7,4 ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El Gobierno colombiano elevó este martes a 181 la cifra de fallecidos por el terremoto, aunque los balances de las autoridades regionales contabilizan al menos 240 muertos. EFE

cbs/lpm