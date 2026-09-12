Ecuador cae 3-2 ante Corea del Sur y debe esperar para pasar como una de las terceras

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Redacción Deportes, 12 sep (EFE).- La selección de Ecuador perdió este sábado ante la de Corea del Sur por 3-2, no pido acceder directamente a las eliminatorias y debe esperar para meterse en octavos como una de las mejores terceras de la fase de grupos del Mundial femenino sub-20 que se juega en Polonia.

Tras debutar con una victoria por 3-0 ante la de Ghana, la selección ecuatoriana perdió ante Francia (3-2) y Corea del Sur (3-2), lo que complica su continuidad en el torneo.

Este sábado en Lodz, Ecuador dio la cara, pero sucumbió ante un conjunto surcoreano que se adelantó en el minuto 22 con un tanto de Lee Hae-un para establecer el 1-0 con el que se llegó al descanso.

A los once minutos de la reanudación (min.57) Dariana Morán reequilibró el choque a pase de Emily Vargas, pero poco después, en sólo dos minutos, las surcoreanas pusieron tierra de por medio y se adelantaro 3-1 con tantos seguidos de Park Ju-ha (72) y Kim Min-seo (74).

Ya con el tiempo cumplido, Evelyn Burgos estableció el 3-2 definitivo.

Francia, que goleó 4-0 a Ghana, pasa como primera del Grupo C por de las surcoreanas y las ecuatorianas. Corea del Sur jugará en octavos con Argentina y las ‘Bleues’ esperan rival.

En el Grupo D pasan directas a octavos Italia y Japón, que empataron 1-1 este sábado.

Estados Unidos goleó 9-0 a Nueva Zelanda y está en el grupo de terceras clasificadas que deben esperar. EFE

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