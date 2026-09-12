Ecuador deporta a diez colombianos tras operativos de control migratorio en Quito

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Quito, 12 sep (EFE).- Las autoridades de Ecuador deportaron a diez colombianos durante una serie de operativos simultáneos de control migratorio realizados en Quito, informó este sábado el Ministerio del Interior.

Las intervenciones, desarrolladas por la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional en los distritos Manuela Sáenz y La Delicia, dejaron un total de 38 extranjeros trasladados a dependencias migratorias para verificar su situación en el país.

Entre ellos había diez colombianos, de los cuales siete fueron deportados por supuestamente representar una amenaza contra la estructura del Estado y otros tres por haber ingresado a Ecuador a través de pasos no autorizados.

También fueron trasladados 28 venezolanos. A diecinueve se les abrió un procedimiento administrativo, seis quedaron a la espera de audiencias de deportación, uno se acogió a la salida voluntaria del país y dos tenían impedimentos para abandonar Ecuador.

El Ministerio señaló que estos operativos buscan fortalecer el control migratorio y promover una movilidad humana «segura, ordenada y regulada», en el marco de la normativa vigente. EFE

af/cpy