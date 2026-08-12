Ecuador deporta a un colombiano con tres ordenes de captura y una alerta azul de Interpol

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Quito, 12 ago (EFE).- Un ciudadano colombiano con tres órdenes de captura y una alerta azul de Interpol fue deportado desde Ecuador a su país de origen, informó este miércoles el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.

El operativo, que se realizó en la provincia andina del Carchi, fronteriza con Colombia, lo ejecutó la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

El ministro Reimberg identificó al sujeto como Luis Hernando P. O., «colombiano que mantiene múltiples órdenes de captura en Colombia», y quien fue puesto a órdenes de las autoridades de ese país.

El alto funcionario detalló que entre los delitos vigentes del deportado figuran: secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado.

«Este sujeto es considerado una amenaza y riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado ecuatoriano», anotó el jefe de cartera en sus redes sociales. EFE

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