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Ecuador incauta cerca de media tonelada de marihuana en provincia fronteriza con Colombia

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1 minuto

Quito, 27 ago (EFE).- La Policía ecuatoriana incautó cerca de media tonelada de marihuana en la provincia andina del Carchi, fronteriza con Colombia, informó este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

El operativo se ejecutó en la ciudad de Tulcán, donde cinco personas fueron capturadas en flagrancia con 400 kilogramos de marihuana, equivalentes a unas 800.000 dosis, que fueron sacadas del mercado nacional, indicó el funcionario en sus redes sociales.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia para el debido proceso.

Entre las evidencias recabadas figuran también una camioneta, dos motocicletas y cinco teléfonos celulares.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa -especialmente cocaína- tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

sm/jrh

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