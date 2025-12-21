EE. UU. en «persecución activa» de un tercer petrolero cerca de Venezuela

(Actualiza con confirmación oficial)

Washington, 21 dic (EFE).- EE.UU. realiza una «persecución activa» para interceptar este domingo a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, confirmó a EFE un funcionario estadounidense, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba «crudo sancionado» dentro de la «flota fantasma» venezolana.

«La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de un buque sancionado de la flota clandestina que forma parte del esquema ilegal de evasión de sanciones de Venezuela», respondió el funcionario a consultas de EFE sobre la operación en curso.

El navío «está enarbolando una bandera falsa y se encuentra bajo una orden judicial de incautación», agregó la fuente, sin ofrecer más detalles.

El intento de confiscación fue reportado inicialmente por medios como CNN y Axios, que identifican al tanquero como el buque de bandera panameña Bella 1, sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por supuestos vínculos con Irán.

Este habría sido avistado por las fuerzas estadounidenses de camino a cargar petróleo en Venezuela. De momento se desconoce el estatus actual del navío o si transporta crudo.

Este es el segundo tanquero que Washington busca interceptar este fin de semana bajo las órdenes del presidente, Donald Trump, y el tercero tras el recrudecimiento de los esfuerzos de Washington por cortar el flujo de crudo desde Venezuela, dentro de la creciente presión que Estados Unidos ejerce sobre el Gobierno del mandatario Nicolás Maduro.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó este sábado sobre la confiscación del buque con bandera panameña Centuries, que, según la Casa Blanca, se trataba de un tanquero con «bandera falsa» parte de «la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro».

La portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, insistió en que el navío «transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada», ante los reportes de que el tanquero confiscado no forma parte de la lista de negra de EE.UU.

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Días después, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre Nicolás Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Desde agosto, EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido a unas 30 lanchas al parecer vinculadas con el narcotráfico y asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.

Mientras, Caracas calificó la incautación del Centuries como un «robo y secuestro» por parte de Estados Unidos de «un nuevo buque privado» que transportaba crudo venezolano. EFE

