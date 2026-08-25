EEUU lanza una alerta de seguridad por «posible amenaza» en la ciudad mexicana de Mexicali

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Ciudad de México, 25 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos suspendió este martes sus actividades y los viajes de su personal a la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California (norte de México), y emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante información sobre una «posible amenaza», sin especificar cuál.

«Debido a información sobre amenazas, las actividades del Gobierno de los EE.UU. en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos este 25 de agosto. Alertamos a los ciudadanos estadounidenses sobre esta posible amenaza», señala la alerta.

Aunque el mensaje no precisa en qué consiste la amenaza, el Ejecutivo estadounidense instó a sus ciudadanos a evitar los edificios gubernamentales en Mexicali.

También recomendó buscar refugio en caso de un incidente, seguir las instrucciones de las autoridades policiales mexicanas y mantenerse atentos a los medios locales.

La alerta fue difundida a través del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, dirigida a ciudadanos estadounidenses.

En respuesta, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aseguró que se reforzaron los operativos de seguridad en Mexicali.

«Las acciones de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente para proteger la tranquilidad de las familias mexicalenses», apuntó la gobernadora en X.

Del Pilar también llamó a reportar cualquier emergencia al 911 o interponer una denuncia anónima al 089.

La decisión de suspender actividades y viajes del personal estadounidense en Mexicali se suma a una serie de alertas más amplias emitidas por Washington para México en el último año.

En agosto de 2025, el Departamento de Estado pidió no viajar a seis estados y recomendó reconsiderar o extremar precauciones en gran parte del país por riesgos como homicidios, secuestros, robos y extorsiones.

En febrero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México también urgió a sus ciudadanos a resguardarse en Jalisco y en otras zonas del país por la violencia, los bloqueos y las operaciones de seguridad en curso tras la muerte en un operativo federal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). EFE

mjc/csr/mgr