EEUU pausa temporalmente citas para solicitar visado de inmigrante en todo el mundo
Washington, 26 ago (EFE).- Estados Unidos ha pausado temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos, informó este miércoles un portavoz del Departamento Estado.
«Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas», indicó a EFE un portavoz de Estado, que no aclaró cuándo se reanudarán esos servicios. EFE
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