El ‘vestido de la venganza’ de la princesa Diana sale en ‘tour’ antes de su subasta final

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Londres, 10 sep (EFE).- El famoso vestido negro de seda que la princesa Diana lució en junio de 1994 y que pasó a la historia como ‘el vestido de la venganza’ saldrá en ‘tour’ mundial a partir de la próxima semana antes de ser vendido en subasta en Nueva York en la casa Sotheby’s.

A partir del próximo 18 de septiembre, el vestido será expuesto al público en el local londinense de Sotheby’s, que luego lo trasladará a sus sucursales de Hong Kong y Ginebra, antes de su destino final en Manhattan, donde será vendido el 9 de diciembre.

En este momento, se calcula que el precio de salida del icónico vestido diseñado por la modista griega Christina Stambolian tiene un precio de salida de entre 150.000 y 300.000 dólares.

La fama del vestido es tal que el pasado julio otra casa de subastas londinense, en este caso The Market, puso a la venta el coche Jaguar XJ40 Sovereign verde en el que Diana viajaba precisamente cuando salió del vehículo enfundada en el famoso vestido, y así fue oportunamente publicitado.

Aquel 29 de junio de 1994, Diana llegó en ese Jaguar XJ40 Sovereign a una cena en Londres ataviada con un llamativo vestido negro de hombros descubiertos, que muchos interpretaron como un reproche público a Carlos por su confesión de adulterio en televisión con su gran amor -y ahora reina- Camila Parker-Bowles. EFE

fjo/alf