El argentino Gustavo Alfaro renueva con la Albirroja hasta 2030

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Asunción, 11 sep (EFE).- El argentino Gustavo Alfaro renovó hasta 2030 su vínculo como seleccionador de Paraguay, país al que condujo hasta los octavos de final del Mundial celebrado en Norteamérica, informó este viernes el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Harrison escribió: «2030, allá vamos», junto a una imagen en la que aparece posando al lado del entrenador santafesino de 64 años.

Los detalles del nuevo contrato no fueron difundidos.

Alfaro asumió la conducción de la selección paraguaya a mediados de 2024, cuando el equipo afrontaba una crisis de resultados en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial que organizaron Estados Unidos, México y Canadá.

Bajo su mando, la Albirroja enderezó el rumbo y se hizo con una de las seis plazas directas a la Copa del Mundo, en la que eliminó a la cuatro veces campeona Alemania en tanda de penaltis en los dieciseisavos de final, si bien tropezó 0-1 en los octavos ante Francia.

Con la eliminación de Paraguay en el Mundial cesó oficialmente el primer contrato de Alfaro.

En julio pasado, Harrison pidió en público a Alfaro, que goza de gran popularidad en Paraguay, que continuara al frente de la Albirroja para un «segundo tiempo».

En una conversación informal con la prensa en mayo, Alfaro llamó a establecer «un proceso» en todos los ámbitos del balompié del país sudamericano y pidió evitar «el cortoplacismo», cambios que asomó podrían convencerlo de seguir otro ciclo en el banquillo del seleccionado guaraní. EFE

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