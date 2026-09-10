El aumento de temperatura del mar pudo causar la muerte masiva de cangrejos en Costa Rica

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San José, 10 sep (EFE).- Un aumento de alrededor de 9 grados Celcius en la temperatura del océano Pacífico, asociado al fenómeno de El Niño, ha podido ser la causa principal de la muerte de miles de cangrejos en aguas de Costa Rica en agosto pasado, como revela una investigación de la Universidad Nacional (UNA) junto con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

La investigadora en Calidad de Aguas del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec) de la UNA, Johanna Rojas, ha afirmado que el aumento de la temperatura del agua, sumada a una menor disponibilidad de alimento, así como el efecto de vientos, corrientes y oleaje, ha podido reducir las reservas de energía de los cangrejos y, con ello, su capacidad para nadar y mantenerse en condiciones ambientales favorables.

La investigación del Hidrotec determina que al momento de tomar muestras en agosto pasado, con El Niño plenamente en desarrollo, el agua del Pacífico, a 48 metros de profundidad y frente a las costas de la provincia Guanacaste, registró una temperatura de 26,39 grados, lo que representa un incremento de 9 grados en comparación con mediciones efectuadas en el mismo mes de 2021 y 2022.

Además, los investigadores detectaron bajas concentraciones de clorofila y fitoplancton, indicadores utilizados para evaluar parte de la productividad biológica del océano.

«La evidencia disponible apunta a un posible conjunto de factores: temperaturas elevadas en profundidad, cambios en la estructura de la columna de agua, menor disponibilidad de alimento y la acción posterior de vientos, corrientes y oleaje sobre organismos posiblemente debilitados», subraya Rojas en un comunicado.

La investigación enfatiza en que los resultados corresponden a una hipótesis diagnóstica, construida a partir de las condiciones oceanográficas y biológicas observadas durante el monitoreo, y no a una conclusión definitiva sobre una única causa de la mortalidad.

Asimismo, resalta la importancia de mantener y ampliar el monitoreo oceanográfico y biológico en aguas profundas para determinar cómo las variaciones asociadas con fenómenos como El Niño pueden modificar las condiciones de vida de las especies marinas y contribuir a eventos de mortalidad en playas.

En junio pasado el Gobierno de Costa Rica lanzó una estrategia nacional, con una inversión de 180 millones de dólares, en áreas como la agricultura, la ganadería, la pesca, la energía, el recurso hídrico, entre otras; para hacer frente a El Niño, cuyos efectos podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027.

La Comisión Nacional de Emergencias decretó el pasado mayo alerta verde (preventiva) por El Niño para las provincias de Guanacaste y parte de la de Puntarenas, ambas en el litoral Pacífico; así como en diversos cantones de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, en el centro del país.EFE

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