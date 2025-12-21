El azulgrana Pito lidera la goleada de Brasil a Países Bajos en el segundo periodo (1-1)

The Swiss voice in the world since 1935
Redacción deportes, 21 dic (EFE).-La selección brasileña masculina de fútbol sala, actual campeona del mundo, se impuso por 5-1 a los Países Bajos en el primero de los dos amistosos programados, en un encuentro jugado en Foz do Iguaçu, que llegó igualado al descanso (1-1) y que terminó resolviéndose con claridad en la segunda mitad gracias a la calidad individual y la profundidad del conjunto sudamericano

Brasil encontró inicialmente resistencia en el orden defensivo neerlandés y solo pudo irse al intermedio con tablas en el marcador. Sin embargo, tras la reanudación, el equipo dirigido por Marquinhos ajustó su presión, aumentó la velocidad en circulación y fue inclinando el partido a su favor hasta reflejarlo en el resultado final.

El protagonismo fue para varios jugadores con pasado y presente en la liga española de fútbol sala. El azulgrana Pito, uno de los referentes del Barça, firmó un doblete y lideró el ataque brasileño con su habitual capacidad de desequilibrio. También destacó Rafa Santos, actual jugador de ElPozo Murcia, que aportó uno de los goles y mucha intensidad en ambos lados de la pista.

A ellos se sumaron Dyego y Felipe Valério, futbolistas que también militaron en la competición nacional defendiendo las camisetas del Barça y ElPozo, respectivamente, y que volvieron a dejar constancia de su peso específico en el panorama internacional.

El próximo compromiso de la selección brasileña será mañana, nuevamente ante los Países Bajos, en Santa Helena, en el segundo y último amistoso de esta serie preparatoria. EFE

