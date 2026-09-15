El BCE abre la convocatoria para que los comercios participen en el proyecto euro digital

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Fráncfort (Alemania), 15 sep (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha abierto la convocatoria para que los comercios electrónicos y el comercio móvil en la zona del euro participen en el programa piloto del euro digital.

El BCE informó este martes en su página web de que esta convocatoria se produce tras la selección de los proveedores de servicios de pago que participarán en el programa piloto.

Al participar en el programa piloto, los comercios adquirirán experiencia en un euro digital simulado.

Sus comentarios ayudarán al BCE a perfeccionar las especificaciones técnicas del euro digital.

En el proyecto piloto del euro digital se utilizará una versión beta del euro digital, que «será funcional y técnicamente muy similar al euro digital previsto en el proyecto de ley, pero no tendrá curso legal», según el BCE.

Los comerciantes interesados pueden cumplimentar una solicitud y enviarla al BCE antes de las 15.00 horas GMT del martes 27 de octubre de 2026.

Los comerciantes también podrán enviar preguntas por escrito a través de un formulario específico hasta dos semanas antes de la fecha límite de presentación de solicitudes.

El BCE celebrará una sesión informativa el martes 6 de octubre de 2026 a las 13.00 horas GMT para ofrecer una visión general del programa piloto y del proceso de solicitud. EFE

aia/mra