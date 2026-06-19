El BCE quiere acelerar el reglamento del euro digital para reducir la dependencia exterior

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Roma, 19 jun (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) quiere acelerar la aprobación del Reglamento del euro digital con el objetivo de reducir la dependencia exterior, lo que amenaza con «anular la soberanía monetaria de Europa» según dijo hoy en Roma Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo de la institución.

Durante una intervención en una conferencia en la Universidad de La Sapienza, Cipollone pidió avanzar firmemente en la agenda digital del eurosistema para evitar que el continente dependa de infraestructuras financieras externas.

Cipollone aseguró que el BCE ya avanza en los preparativos técnicos para emitir el euro digital, aunque aclaró que su lanzamiento definitivo dependerá de la adopción formal del Reglamento.

En este sentido, celebró el acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo y «la perspectiva de una votación para respaldarlo formalmente en las próximas semanas».

«Esperamos una rápida conclusión del trílogo entre el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea y la adopción final del Reglamento, que proporcionará certeza para consumidores, comerciantes y participantes del mercado», destacó el representante de la institución monetaria.

El calendario de implantación se mantiene ligado a los plazos legislativos fijados por las autoridades comunitarias en el que, si se aprueba el reglamento a finales de 2026, el proyecto piloto se lanzaría en 2027 y el primer euro digital se emitiría a lo largo de 2029.

Aun así, subrayó que siguen considerando el efectivo como «esencial» y reiteró el compromiso del BCE de mantenerlo «ampliamente disponible y aceptado».

«Debemos garantizar que nuestra moneda, el euro, siga siendo adecuada para su propósito en la era digital y retenga su papel a nivel interno e internacional», aseguró Cipollone, quien insistió en que Europa enfrenta una preocupante vulnerabilidad en los pagos minoristas.

El directivo lamentó que, a estas alturas, el continente no disponga de una solución propia que funcione en toda la eurozona para la totalidad de los pagos digitales e insistió en la necesidad de que los ciudadanos europeos dispongan de una opción de pago pública, europea y basada en tecnología e infraestructura europeas.

«En un mundo fragmentado, ya no podemos permitirnos depender de soluciones no europeas para una necesidad crítica como los pagos cotidianos», aseguró.

El reto de las ‘stablecoins’

En el ámbito interbancario, explicó que el BCE ultima la conexión de plataformas basadas en tecnología de registro distribuido (DLT) a los servicios TARGET mediante su proyecto Pontes, permitiendo liquidar operaciones con activos tokenizados en los próximos meses.

Esta modernización busca frenar el avance de las monedas estables (stablecoins) denominadas en dólares estadounidenses, que están ganando terreno debido a la caída del 29% en las relaciones de banca corresponsal entre 2011 y 2022.

Cipollone advirtió de que «la aparición de monedas estables denominadas en dólares estadounidenses ha dado lugar a nuevas preocupaciones sobre el papel del euro en las transacciones transfronterizas».

Añadió que, además de su uso en finanzas descentralizadas, estas herramientas «pretenden proporcionar un dólar digital para transacciones globales» y están cubriendo parte del espacio dejado por el retroceso de la banca corresponsal en los últimos años.

El BCE teme que si estos activos privados atados al dólar se consolidan en ese espacio, la participación del euro en la facturación de las exportaciones globales —que hoy supera el 40 % y está «a la par con la del dólar estadounidense»— podría verse presionada.

Ampliar el sistema de pagos inmediatos

Para acortar las cadenas de liquidación de la banca corresponsal y reforzar el uso del euro, el Eurosistema sigue ampliando los enlaces del sistema de pagos inmediatos TARGET (TIPS).

Esto hará posible que los ciudadanos y las empresas transfieran dinero rápidamente desde su propia cuenta bancaria a cualquier otra cuenta en un país conectado de manera transparente y eficiente en costes.

Fuera del continente, se activará un enlace bilateral con la India en 2027, y se exploran opciones con Suiza, Brasil y la red Nexus (Sudeste Asiático).

Además, antes de que termine el año, se prevé la operatividad técnica de un modelo clonado de TIPS en los Balcanes Occidentales a través de la Banca de Italia. EFE

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