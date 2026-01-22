El CAC-40 sube el 0,99 % después de que Trump suavice las amenazas de aranceles a la UE

1 minuto

París, 22 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este jueves con una subida del 0,99 % después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suavizase sus amenazas arancelarias contra la Unión Europea por Groenlandia.

Tras haber repuntado el miércoles un tímido el 0,08 % -simbólica subida que rompía una racha de bajadas de siete sesiones-, el CAC-40 terminó en los 8.148,89 puntos. Entre los 40 componentes del parqué, 35 terminaron en verde y cinco en rojo.

Lideraron las subidas la siderúrgica ArcelorMittal y la empresa de telecomunicaciones Orange, que mejoraron el 6,61 % y el 3,97 %, respectivamente. Les secundó el grupo industrial Saint-Gobain, que avanzó el 3,80 %.

A la baja cerraron la empresa de Defensa Thales (-3,94 %) y el fabricante de motores de aviones Safran (-3,04 %). EFE

atc/psh