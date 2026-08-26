El calor adelanta la vendimia en Europa a niveles nunca vistos y pone a prueba al sector

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Madrid/París/Roma/Lisboa/Berlín/Ginebra, 26 ago (EFE).- El calor ha adelantado la vendimia en los principales países productores de Europa a unos niveles nunca vistos, en medio de los esfuerzos de los viticultores por adaptarse al cambio climático y garantizar su rentabilidad.

Las primeras estimaciones apuntan a una vendimia más corta en países como España, Francia y Alemania, según la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE).

España

En España, la campaña más temprana de la historia avanza este agosto en medio de las expectativas de los productores por superar las cifras de cosecha de 2025 pese a las sucesivas olas de calor.

Fuentes del sector apuntan que la cosecha crecerá un 10 % anual y confían en una mayor productividad por las mejores condiciones sanitarias de los viñedos.

Casi todas las bodegas han adelantado un mes la recogida ante las altas temperaturas en una vendimia igualmente influida por la subida de los costes y los bajos precios en origen, lo que ha llevado a los productores a reclamar que se cumpla la ley de cadena alimentaria para evitar la venta a pérdidas, entre otras medidas.

Francia

Francia vive este año unas vendimias de una precocidad inédita: las primeras uvas se recogieron a mediados de julio en Languedoc (sur), algo nunca antes registrado. Un mes después, Champagne autorizaba el inicio de la cosecha el 12 de agosto, otro récord histórico.

El adelanto se extiende por buena parte del país. En Saint-Émilion (Burdeos), se empezaron a recoger uvas el 19 de agosto y en Alsacia (este), las vendimias comenzaron oficialmente el 18 de agosto, mientras que en algunas zonas del Loira (centro) podrían terminar antes de que acabe el mes.

Las altas temperaturas y la sequía de este verano han acelerado la maduración de la uva hasta extremos nunca vistos. El calor también está afectando al tamaño de las uvas, su rápida maduración y el rendimiento de algunas cosechas.

Italia

En Italia, la vendimia se ha adelantado en algunas zonas hasta finales de julio, como en Pavía (norte), mientras que en otras regiones, como Véneto, Abruzzo y Alessandria, el adelanto ha sido de unos diez días y en Toscana, de cerca de dos semanas en uvas de vinos blancos y espumosos.

Las dos grandes entidades del sector, Assoenologi y la Unión Italiana del Vino (UIV), han decidido difundir las previsiones de cosecha una vez que esta acabe porque antes pueden cambiar mucho, dada la variabilidad climática.

Además, este año está activa una nueva línea de ayuda de inversiones para la sostenibilidad de los viñedos, dentro de la Política Agraria Común (PAC).

Portugal

Según el Instituto de la Viña y el Vino de Portugal, la producción estimada en la campaña 2026/2027 alcanzará los 6,7 millones de hectolitros, un 12 % más interanual, aunque cerca de un 4 % por debajo de la media de las últimas cinco campañas.

La maduración de las uvas se produce «en muchas regiones» cerca de una semana antes de lo habitual, dando inicio a una vendimia «cada vez más precoz», y se espera una cosecha «de buena a muy buena calidad» debido a la evolución favorable de las reservas hídricas y las condiciones climáticas, explicó a EFE la entidad.

Junto a los ciclos productivos cada vez más imprevisibles por el cambio climático, existen otros desafíos como el menor consumo de vino, la competencia de otras bebidas, la inestabilidad comercial, los mayores costes de producción y el aumento de la presión regulatoria, lo que ha llevado al sector luso a querer valorizar más el vino nacional en los mercados internacionales.

Alemania

En Alemania, con el inicio de la vendimia en la segunda semana de agosto, la cosecha de 2026 comenzó aproximadamente una semana antes de la media de los últimos cinco años, según datos del Instituto Alemán del Vino (DWI).

El verano soleado ha hecho que las uvas maduren muy rápido y, gracias al clima seco y cálido, presentan una salud «excelente» en todas las regiones vitivinícolas, concentradas sobre todo en el sur y suroeste, aunque la falta pronunciada de lluvias también está causando problemas en viñedos más jóvenes.

El presidente de la Asociación Alemana de Agricultores (DBV), Joachim Rukwied, estimó una cosecha escasa pero de buena calidad.

Suiza

En Suiza, la sequía ha obligado a muchos productores a adelantar la vendimia varias semanas con respecto al periodo habitual (fines de septiembre a mediados de octubre).

La asesora de la Federación Vitivinicola Suiza, Nora Dauphin-Viret, confirmó a EFE que las vendimias que comienzan en agosto «son cada vez más frecuentes» para determinadas variedades y regiones, algo que el gremio sigue con atención aunque «no es una problemática en sí misma», ya que las condiciones cálidas y secas de este año también limitan la presión de determinadas enfermedades.

Para la científica, hay que «adaptar la fecha de la vendimia a cada variedad y cada parcela para preservar el equilibrio de la uva», al tiempo que aclaró que la crisis en el sector está motivada por el descenso del consumo, la presión sobre los precios y las dificultades de comercialización. EFE

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