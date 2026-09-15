El comercio minorista se desacelera en agosto en China

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El comercio minorista en China creció en agosto al ritmo más lento desde mayo, en momentos que el gobierno lucha por revertir un declive en el consumo, según cifras oficiales divulgadas el martes.

El aumento interanual de 0,4% en el comercio al detalle, divulgado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), marca la segunda desaceleración mensual consecutiva, después de un crecimiento de 1% en junio.

China enfrenta un letargo en el consumo interno desde el fin de la pandemia del covid-19, lo cual ha frenado el crecimiento económico pese a un auge en las exportaciones.

En tanto, la producción industrial creció 5,2% en agosto, por encima del 4,5% de expansión de julio, indicó la ONE.

La economía china «operó de forma estable» en agosto, señaló la ONE en un comunicado, aunque reconoció que los «factores externos adversos se están intensificando», como el conflicto en Oriente Medio.

«El desequilibrio interno entre una oferta fuerte y una demanda débil continúa pronunciada», señaló la entidad.

Las autoridades chinas establecieron una meta de crecimiento económico de entre 4,5% y 5%, el objetivo más bajo en décadas.

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