El DAX 40 baja un 1,03 % ante las tensiones geopolíticas

Fráncfort (Alemania), 20 ene (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó este martes un 1,03 % ante el aumento de las tensiones geopolíticas y las amenazas de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a la mejora de la confianza inversora en Alemania.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 1,03 % en 24.703,12 puntos.

La confianza inversora subió con fuerza en enero en Alemania y en la zona del euro pese a las amenazas de nuevos aranceles de Trump.

El índice de confianza inversora avanzó en enero en Alemania 13,8 puntos, hasta 59,6 puntos, respecto al mes anterior, según el Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW).

«2026 podría marcar un punto de inflexión», dijo el presidente del ZEW, Achim Wambach.

No obstante, la imprevisible política comercial de Estados Unidos es una barrera adicional a la economía exportadora alemana, según Wambach.

También ha subido la rentabilidad de la deuda estadounidense a diez años, lo que reduce el atractivo de la renta variable.

El interés del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se situó en el 4,29 %, tras subir 6,8 puntos básicos, mientras que el rendimiento del título a 30 años escaló hasta el 4,93 %, tras avanzar 9,5 puntos básicos.

El proveedor de tecnologías de análisis y muestras para diagnóstico molecular Qiagen se disparó un 12,4 %, hasta 44,11 euros, después de que la agencia Bloomberg informara de que estudia opciones estratégicas como una posible venta.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 2,4 %, hasta 215,40 euros, pero la inmobiliaria Vonovia perdió un 3,5 %, hasta 24,08 euros, tras la subida de los intereses en los mercados de capital.

El productor de artículos deportivos Adidas recuperó un 1 %, hasta 153 euros, y Beiersdorf (Nivea entre otras marcas) subió un 0,7 %, hasta 97,24 euros, pero la empresa de venta de moda por internet Zalando bajó un 2,8 %, hasta 24,75 euros.

La empresa de tecnología sanitaria Fresenius perdió un 4,6 %, hasta 47,12 euros, y su filial de servicios de diálisis Fresenius Medical Care cayó un 3 %, hasta 35,98 euros, el nivel más bajo desde otoño de 2024, después de que el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs dejara de recomendar la compra de sus acciones. EFE

