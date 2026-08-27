El desempleo en Uruguay se mantiene en 7 % en julio de 2026

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Montevideo, 27 ago (EFE).- La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en 7 % en julio, cifra que se mantuvo al igual que en junio de 2026, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El documento, dado a conocer este jueves, detalla también que la tasa de actividad se situó en un 64,1 %, al tiempo que la tasa de empleo fue del 59,6 %.

En tanto, Montevideo presentó mayores niveles de actividad, empleo y desempleo (65,4 %) en comparación con el interior del país (63,3 %).

El documento añade que entre hombres y mujeres las brechas se mantuvieron. Las tasas de actividad y empleo continuaron siendo más bajas entre las mujeres con (57,8 %) y (52,9), respectivamente, mientras que el desempleo femenino continuó por encima del masculino con (8,6 %).

El INE destaca que la inserción laboral «difiere marcadamente» según la edad.

En ese sentido, el empleo alcanzó su punto más alto entre quienes tienen de 35 a 44 años (88,3%), mientras que el desempleo fue notoriamente mayor entre los jóvenes de 14 a 24 años (21,1%), grupo que enfrenta las mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo.

La informalidad, medida por el no registro a la seguridad social, se ubicó en 21,1%, registrando un valor similar al del mes anterior y de 1,3 puntos porcentuales por debajo al del mismo período de 2025.

Según el informe, se considera como ocupado «a toda aquella persona de 14 años o más de edad que trabajó por lo menos una hora durante el período de referencia de la encuesta, o que no trabajó por estar de vacaciones, o por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materias primas, pero tiene empleo al que seguramente volverá».

Las trabajadores en mención se clasifican en dos: con empleo asalariado o con empleo independiente.

De las personas ocupadas, el INE estima que el 8,9 % se encuentra subempleada, es decir, que «trabajan menos de 40 horas (en forma habitual), desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no consiguen más trabajo».

En tanto, se considera como desempleado «a toda persona que durante el período de referencia considerado no está trabajando por no tener empleo, que lo busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar ahora mismo».

Por definición, también son desocupadas «aquellas personas que no están buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y aquellas que comienzan a trabajar en los próximos 30 días». EFE

rmp/eav