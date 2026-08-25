The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El diario argentino Perfil demanda a OpenAI y Microsoft por uso indebido de sus contenidos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Buenos Aires, 25 ago (EFE).- El periódico argentino Perfil ha demandado a las compañías OpenAI y Microsoft por uso indebido y sin autorización de sus contenidos informativos para entrenar modelos de inteligencia artificial que, a su juicio, interrumpen la relación del medio con su público, explicó este martes a EFE uno de sus directivos.

El director digital de Perfil, Agustino Fontevecchia, dijo que la presentación ante el fuero civil y comercial de Argentina «es una demanda por daños y perjuicios» contra OpenAI y Microsoft por uso indebido de sus contenidos periodísticos en sus productos de inteligencia artificial y por su «explotación comercial».

Según Fontevecchia, se trata de la primera denuncia por presunta apropiación de propiedad intelectual y competencia desleal de un medio de habla hispana y se inspira en reclamos similares que en los últimos años hicieron The New York Times y Folha de Sao Paulo contra ambos gigantes tecnológicos.

«Son verdaderos parásitos porque toman el contenido y lo exprimen; a la larga van a matar a las empresas periodísticas que los producen», dijo.

En un texto publicado este martes en su portal, Perfil asegura que la demanda se respalda en pericias técnicas e informáticas para señalar que «una cosa es acceder a una noticia como usuario y otra muy diferente es copiarla o incorporarla masivamente a sistemas tecnológicos destinados a generar productos y servicios comerciales» como los que ofrecen OpenAI y Microsoft.

«Estas empresas llevan años rastreando la web, descargando todo el contenido con el que se cruzan, almacenándolo, y luego entrenando sus modelos de inteligencia artificial, que en muchos casos están protegidos por derechos de autor y/o propiedad intelectual», agregó.

Según el medio argentino, esa práctica estaría entregando a esas compañías de origen estadounidense «materia prima gratuita para entrenar y optimizar modelos de lenguaje y generar sistemas que hoy se comercializan por miles de millones de dólares».

OpenAI firmó acuerdos comerciales con grupos de medios como Prisa, Financial Times y algunas agencias internacionales de noticias, por lo que Perfil busca un acuerdo similar.

«Lo que buscamos es que nos retribuyan correctamente por nuestro trabajo, que tanto nos ha costado y nos sigue costando», añadió Fontevecchia.

La demanda de Perfil ante los tribunales argentinos estuvo precedida por una instancia de mediación que no prosperó, en la que OpenAI y Microsoft presentaron argumentos para justificar sus prácticas. EFE

smo/erm/mgr

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR