El eclipse solar llega a Groenlandia y a Islandia

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Copenhague, 12 ago (EFE).- El eclipse solar, que tiene a España como gran protagonista, ha comenzado a ser visible en Groenlandia e Islandia, después de empezar a las 15.34 hora GMT en el mar de Bering.

El fenómeno tendrá una duración global de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media) y terminará en el océano Atlántico.

La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península ibérica, cruzándola de oeste a este.

El máximo del eclipse se producirá a las 17.46 GMT cerca de Islandia, donde la duración de la totalidad se prolongará durante 2 minutos y 18 segundos, un tiempo superior al que se registrará en la amplia franja que atravesará España.

En Nuuk, la capital groenlandesa situada en la costa oeste, el eclipse comenzó a las 16.30 GMT, mientras que tardó unos siete minutos en alcanzar Tasiilaq, el principal municipio de la costa este.

En Groenlandia, un territorio autónomo danés ya de por sí muy poco poblado (menos de 57.000 personas en 2,1 millones de kilómetros cuadrados), la zona afectada por el eclipse total es la más deshabitada y la menos accesible de esta isla, de la que el 80 % de su superficie está cubierta permanentemente por el hielo.

Las autoridades de Tasiilaq, localidad con 2.000 habitantes, han repartido gafas especiales a todos sus residentes para que puedan contemplar el fenómeno, según el diario groenlandés Sermitsiaq.

Este mismo medio informaba hoy de que hay varias decenas de cruceros en la zona de Ittoqqortoormiit, la otra localidad del este de la isla y donde se podrá contemplar mejor el fenómeno.

En el caso de Islandia, se trata del primer eclipse total en 72 años, y el primero en Reikiavik desde 1433.

El acontecimiento ha atraído a miles de turistas a la costa oeste de Islandia, incluida la capital, a pesar de que las previsiones meteorológicas apuntan a cielos nublados y posibilidad de lluvia.

Las autoridades islandesas han establecido puntos de acceso en distintas localidades y restricciones al tráfico, además de reforzar los servicios de emergencia y el contingente de policía y de bomberos.

Asimismo han instado a la gente que pretende desplazarse a la costa oeste a hacerlo con horas de antelación, llevarse comida y bebida y prepararse para experimentar retenciones al tráfico en esta isla volcánica de 400.000 habitantes y una modesta red de carreteras.

En Hafnarfjörður, a las afueras de la capital, la polifacética artista Björk ha organizado una «rave» solar para celebrar el eclipse, en la que ejercerá de pinchadiscos y estará acompañada por otros músicos locales. EFE

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