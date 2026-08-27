El foro de Jackson Hole arranca con el foco en la deuda de EEUU y la mirada en Kevin Warsh

Compartir

4 minutos

Washington, 27 ago (EFE).- El Foro de Política Económica que la Reserva Federal (Fed) organiza cada verano en Jackson Hole, Wyoming, arranca este jueves con la atención de los inversores fijada en el discurso del nuevo presidente de la entidad, Kevin Warsh, y las implicaciones que tendrá para los tipos de interés y los mercados de renta fija ante la creciente deuda estadounidense.

Jackson Hole es una cita en un paraje idílico a la que los jefes de política monetaria acuden en busca de señales durante un mes de agosto en el que la Fed no decide sobre los tipos, aunque este año habrá grandes ausencias, como la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda.

A falta de casi tres semanas para que el órgano de política monetaria de la Fed vuelva a juntarse y pronunciarse públicamente, los operadores bursátiles estarán pendientes del evento en busca de claves sobre la persistente inflación o la perspectiva de una futura subida de tipos que ya salió a colación en la reunión del FOMC de julio.

Inflación persistente

Muchos de sus miembros consideraron necesario incrementar el precio del dinero si las subidas de precios en Estados Unidos permanecen en su nivel actual después de un lustro en el que la Fed no ha logrado acercarse a su meta inflacionaria del 2 %.

La perspectiva de una subida del referencial preocupa más en el momento actual por el efecto que esto suele tener en los títulos de deuda pública, rebajando su precio e incrementando el rendimiento que obtienen los compradores.

Y es que la celebración de Jackson Hole llega precedida por marcas históricas en lo que se refiere al pasivo y a las emisiones del Gobierno Federal estadounidense, que la semana pasada, por primera vez en la historia, sobrepasó los 40 billones de dólares en obligaciones de deuda.

A su vez, sus títulos a 10 y 30 años se adjudicaron con intereses récord en 19 y 25 años, respectivamente, por las dudas de los mercados en la política fiscal y presupuestaria del Gobierno de Donald Trump.

Ese rendimiento ha caído ligeramente desde entonces después de que el Departamento del Tesoro, con Scott Bessent a la cabeza, anunciara que duplicará el volumen de recompras de títulos de septiembre a noviembre y no cerrara la puerta a emprender operaciones aún más contundentes.

Bessent también lideró este mes una histórica intervención coordinada con Tokio para estabilizar y contener la devaluación del yen y prevenir así una liquidación masiva de bonos del Tesoro estadounidense.

Un discurso esperado

En todo caso, el evento principal de este foro será el discurso que el viernes brinde Warsh, que asumió en mayo la presidencia de la Fed.

Será su primera alocución en Jackson Hole, una analizada con especial énfasis dada su intención de ser más comedido durante su mandato en lo que se refiere a ofrecer orientación futura a los mercados.

Warsh puede optar por una intervención enfocada a temas más globales o una presentación sobre líneas sobre las se va a mover su mandato, tal y como han hecho predecesores suyos en sus primeras participaciones en Jackson Hole, un espacio que muchos presidentes del banco central estadounidense también han aprovechado para adelantar una panorámica de la política monetaria de la Fed hasta diciembre.

James Bilson, estratega de renta global de renta fija de Schroders, está de acuerdo en que Warsh opte por eliminar las orientaciones futuras, pero considera fundamental que el nuevo presidente de la Fed aclare cómo va a tratar de enfocar su labor para lograr sus objetivos de inflación.

«¿Qué indicador de inflación es el más importante para evaluar la inflación subyacente? ¿En qué horizonte temporal debería la inflación volver a su objetivo? ¿Qué nivel se considera aceptable: exactamente un 2 %, o ‘alrededor del 2 %’?», se pregunta Bilson.

Sus palabras resuenan un día después de que el índice subyacente de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador que la Fed ha estado empleando como principal baremo inflacionario bajo el predecesor de Warsh, Jerome Powell, mostrara una subida del 3,3 % interanual, un dato que contrasta con el IPC básico del mismo mes (2,5 %).

De cualquier manera, ambas cifras han mostrado una moderación de la inflación en Estados Unidos en el último par de meses, por lo que muchos analistas consideran que, aunque hay argumentos de peso para subir los tipos en septiembre, la probabilidad de que esto se anuncie en la próxima reunión del FOMC es ahora mismo remota. EFE

asb/jmr/mgr