El GAFI saca a Argelia y Namibia de su ‘lista gris’ sobre el lavado de dinero

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París, 19 jun (EFE).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) sacó este viernes a Argelia y Namibia de su ‘lista gris’ de países o jurisdicciones con «deficiencias estratégicas» en la acción contra el lavado de dinero, pero que trabajan para solventarlas.

Al término de una reunión de su plenaria, que se desarrolló del 17 al 19 de junio, el GAFI explicó en un comunicado que esa decisión se produce tras las visitas con éxito realizadas en esos dos países.

Este organismo celebró los «avances positivos» realizados por Argelia y Namibia en la solución de sus deficiencias estratégicas que se habían detectado durante las llamadas evaluaciones mutuas.

En concreto, esos dos países han completado sus planes de acción dentro de los plazos fijados, y por eso dejarán de estar sujetos al proceso de seguimiento intensivo que marca el GAFI para los que forman parte de su ‘lista gris’.

En cualquier caso, ambos seguirán trabajando con los organismos regionales equivalentes al GAFI para mantener las mejoras en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Por otro lado, este organismo de supervisión vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que entran en esa ‘lista gris’ Bosnia Herzegovina e Irak.

En los dos casos, la razón es que uno y otro han asumido «un compromiso político de alto nivel» para colaborar con el GAFI y con Moneyval para reforzar su dispositivo contra el blanqueo, y que han conseguido avances desde que adoptaron programas para hacerlo en diciembre y en noviembre de 2024, respectivamente.

La presidenta del GAFI, la mexicana Elisa Anda de Madrazo, precisó que Bosnia Herzegovina entra porque «es necesario trabajar para reforzar sus defensas contra los delincuentes y terroristas que abusan de su sistema financiero y garantizar una supervisión eficaz del sector bancario».

En el caso de Irak, tiene que «abordar los riesgos relacionados con el efectivo, aumentar las investigaciones sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y mejorar el uso de la información financiera», señaló Anda de Madrazo.

Con estos cambios, forman parte de esa ‘lista gris’ Angola, Bolivia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo (RDC), Haití, Irak, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Mónaco, Nepal, Papúa Nueva Guinea, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam, Islas Vírgenes y Yemen.

Continúan en la ‘lista negra’ de los países considerados de alto riesgo: Corea del Norte, Irán y Birmania.

En relación con esta ‘lista negra’, el GAFI publicó una declaración actualizada sobre Myanmar, para instarle a adoptar medidas adecuadas contra el fraude y las estafas cibernéticas, porque «siguen siendo generalizadas y representan importantes riesgos para las finanzas ilícitas».

Myanmar debe tener en cuenta al abordar esa cuestión a las víctimas de la trata de personas por parte de grupos criminales, subrayó la presidenta del GAFI.

El plenario, el último que se celebró bajo la presidencia de la mexicana (a la que sucederá el británico Giles Thomson, del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2028), aprobó una consulta pública sobre las directrices que vendrán a reforzar una nueva recomendación sobre la transparencia en los pagos internacionales.

Los participantes dieron igualmente su visto bueno a una nueva publicación sobre la detección y la interrupción de la financiación del terrorismo a través de las redes sociales, de las mensajerías instantánea y las plataformas de ‘streaming’. EFE

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