El gobernador de Texas dice que la Casa Blanca necesita «reajustar» su política migratoria

2 minutos

Washington, 26 ene (EFE).- El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, declaró este lunes que la Casa Blanca necesita «reajustar» su política de redadas migratoria después de la muerte de Alex Pretti el pasado sábado tras ser disparado por agentes de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis.

Abbot, referente entre los conservadores por su dura política migratoria, dijo en una entrevista radiofónica que le consta que la Administración de Donald Trump está «trabajando en un plan de acción» para ese reajuste.

Aunque acusó a los funcionarios estatales y locales de Minesota de «incitar a la violencia», sus declaraciones repartieron responsabilidad tras la muerte de Pretti al insistir en la necesidad de cambios que incluyan «que los agentes encargados de las deportaciones realicen su trabajo de una manera más estructurada».

El gobernador republicano de Texas, el segundo estado más poblado de Estados Unidos, se suma a las voces de otros miembros de su partido que han puesto en cuestión a lo largo de los últimos días el despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minesota y la política migratoria de la Administración de Trump.

Senadores republicanos han pedido en las últimas horas que se abra una investigación para esclarecer los detalles de la actuación de los agentes que terminaron con la muerte de Pretti para evitar el desprestigio del Departamento de Seguridad.

Se trata de las primeras grietas en las filas del Partido Republicano en cuanto al endurecimiento de la política migratoria desplegada por Trump desde comienzos de este año en Minesota.

La muerte de otro ciudadano estadounidense por disparos de agentes federales, la segunda en lo que va de año, tras la de Renée Good, de 37 años, el pasado 7 de enero, ha sido el detonante para que los republicanos comiencen a manifestar de manera pública sus reticencias ante el despliegue del ICE. EFE

acd/er/ajs