El Gobierno argentino proyecta un crecimiento del PIB del 4 % para 2027

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Buenos Aires, 15 sep (EFE).- El Gobierno de Argentina incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027, que debe remitir este martes al Parlamento, una previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el próximo año del 4 %, informaron fuentes oficiales.

Según informó la Presidencia argentina, el proyecto de Presupuesto también incluye una proyección de la inflación para el próximo año del 21,1 %.

De acuerdo a los economistas privados que mes a mes consulta el Banco Central para su informe de expectativas, el PIB crecería este año un 2,1 %, desde un 4,5 % en 2025.

En tanto, la inflación acumularía este año un alza del 30 %, desde un aumento del 31,5 % en 2025.

Las principales variables económicas contenidas en el proyecto de Presupuesto 2027 fueron anticipadas por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en una reunión este martes con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

La iniciativa, que deberá ser debatida en el Parlamento, también prevé para el próximo año un resultado fiscal positivo, aunque de momento el Gobierno no precisó los números del saldo de las cuentas públicas proyectado para 2027.

En tanto, el Gobierno calcula para el próximo año que las exportaciones ascenderían a 130.000 millones de dólares, con un superávit en la balanza comercial de bienes y servicios de unos 15.000 millones de dólares.

El Gobierno no anticipó otros detalles el proyecto de Presupuesto, que debe enviar al Congreso en las próximas horas. EFE

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