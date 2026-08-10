El Gobierno chileno autoriza a Codelco capitalizar el 100 % de sus utilidades de 2025

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Santiago de Chile, 10 ago (EFE).- El Gobierno chileno informó este lunes que autorizó a la estatal Codelco, la mayor cuprífera del mundo, capitalizar el 100 % de sus utilidades de 2025, un hito que el ministro de Economía y Minería Daniel Mas calificó como «inédito e histórico».

«El Presidente ha tomado la decisión fiscal, patrimonial y política de autorizar a Codelco a capitalizar el 100 % de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025, lo que representa inyección directa de aproximadamente 2.423 millones de dólares que permanecerán íntegramente en la empresa”, anunció Mas, en medio de la ceremonia por el Día del Minero celebrada en la provincia Los Andes, región de Valparaíso, a 79 kilómetros de Santiago.

Además, informó que esta medida busca dar «capacidad patrimonial real» a la minera que enfrenta hace años un deterioro financiero y operativo, desde la División Andina de la empresa a la cual también acudió el presidente José Antonio Kast, para la conmemoración.

«Estamos con Codelco. Por eso capitalizaremos el 100 % de sus utilidades de 2025. Lo anunciamos hoy como un reconocimiento a su abnegada y trascendental labor. La Corporación es clave para el desarrollo de los chilenos y para el financiamiento del Estado», expresó el mandatario.

El ministro Mas, por su parte, agregó que la decisión debe acompañarse de «un esfuerzo de Codelco», que incluya «disciplina financiera, máxima transparencia, eficiencia en el gasto y una rigurosa priorización de las inversiones».

«Nuestro objetivo es dar capacidad patrimonial real para resguardar la clasificación de riesgo, mantener los indicadores de liquidez y fundamentalmente evitar que la respuesta a los grandes desafíos productivos sea seguir incrementando la deuda de la empresa», subrayó Mas.

El presidente de Codelco Bernardo Fontaine agradeció al Ejecutivo por acoger la propuesta del directorio y reconoció que la empresa enfrenta un «momento complejo».

«Nuestros resultados son débiles, no tendría sentido desconocerlo, pero precisamente en los momentos difíciles es cuando las grandes organizaciones como la nuestra demuestran su carácter y capacidad de transformarse y mejorar», recalcó.

La compañía había señalado que en los próximos meses definirá su plan estratégico, tras evaluar distintos aspectos de su gestión y desarrollo futuro, entre los cuales se revisará la estructura operacional y de costos.

La directiva ha estado analizando la cartera de proyectos y no ha descartado una eventual venta de activos, así como otras alternativas de financiamiento.

Tanto Fontaine, como distintos personeros de Gobierno, han descartado la idea de privatizar la gigante estatal.

En 2025, Codelco alcanzó una producción de 1,3 millones de toneladas de cobre fino -lo que supone un ligero aumento del 0,4 % respecto al 2024- y una producción total de 1,4 millones de toneladas, contando sus participaciones en los yacimientos El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca.

A la fecha, la cuprífera chilena está bajo una investigación de la Fiscalía tras la denuncia de eventuales irregularidades en la sobreestimación de los niveles de producción, que fue analizada en una auditoría interna.

El abultamiento, equivalente al 2 % de la producción, provocó el despido de un gerente y otros seis ejecutivos, y se inició un proceso para la devolución de los incentivos y bonos de productividad. EFE

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