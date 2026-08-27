El Gobierno colombiano incrementa en casi 10 % monto del presupuesto de 2027 por terremoto

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Bogotá, 27 ago (EFE).- El Gobierno colombiano presentó este jueves el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 por un monto de 634,9 billones de pesos (unos 200.623 millones de dólares) -casi un 10 % superior al propuesto por el ejecutivo saliente- debido al terremoto del pasado 10 de agosto.

«Hemos presentado al Congreso el ‘Presupuesto de la Verdad’, que corrige los errores e ilegalidades del ‘presupuesto de las mentiras’, presentado por el Gobierno (del expresidente Gustavo Petro), que dejó desfinanciada la salud, las pensiones y las universidades», entre otros, afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en un video publicado en X.

Gómez señaló que el presupuesto de 2027, que será debatido por el Congreso, hace parte de la primera fase del Plan Rescate de la Economía, con el que el Gobierno busca ordenar las finanzas públicas, garantizar recursos para las obligaciones esenciales y recuperar condiciones para el crecimiento.

«Conscientes de la crítica situación de las finanzas públicas, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella (…) ha tomado decisiones que constituyen la primera fase del Plan Rescate de la Economía para enfrentar la inédita crisis heredada del gobierno anterior, agravada por los efectos del terremoto», explicó el jefe de cartera.

El terremoto del pasado 10 de agosto, que tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), provocó al menos 331 personas fallecidas, 4.439 más heridas y 240 desaparecidas. Igualmente causó 33.395 viviendas destruidas y 187.839 averiadas.

Necesidad de aumentar el presupuesto

Frente al presupuesto presentado por el Gobierno de Petro para 2027, que era de 546,9 billones de pesos (unos 173.000 millones de dólares), el presidente De la Espriella y el ministro Gómez explicaron que el incremento de casi un 10 % obedece a que el «escenario económico, social y fiscal sobre el cual fue formulado el proyecto inicial del PGN 2027 cambió antes de su entrada en ejecución».

«El terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 ha introducido nuevas presiones de gasto que no estaban contempladas en el proyecto presentado el 29 de julio. Adicionalmente, en 2027 se inicia la ejecución plena del programa de gobierno de La Patria Milagro 2026-2030», expresaron De la Espriella y Gómez en un mensaje presidencial publicado con el presupuesto.

Los altos funcionarios detallaron, además, que «todo ello ocurre en un contexto particularmente complejo, marcado por una crisis fiscal de proporciones similares a las vividas durante la pandemia, pero sin encontrarnos en ella, y agravado por problemas de liquidez, gestión administrativa y consistencia presupuestal heredados de la administración anterior».

El Gobierno nuevo recibió el pasado 7 de agosto una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

«El presupuesto radicado por la administración anterior no guardaba compatibilidad con las metas de inflación, crecimiento y balance externo, distorsionando las variables macrofiscales subyacentes», añadieron. EFE

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