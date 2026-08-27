El Gobierno de Portugal confirma que hay un segundo nacional desaparecido en Nepal

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Lisboa, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Portugal confirmó este jueves que ascienden a dos los ciudadanos de nacionalidad lusa que se encuentran desaparecidos a raíz de la riada que golpeó ayer el norte de Nepal y que ha dejado al menos 289 fallecidos.

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó a EFE que el segundo desaparecido portugués es de sexo masculino y que acompañan la situación «al minuto».

La primera persona portuguesa confirmada como desaparecida por el Ejecutivo luso es una mujer que formaba parte de un grupo que se encontraba en el puesto fronterizo del lado de Nepal cuando la riada arrasó la zona.

Según el último balance de las autoridades nepalíes, ha aumentado a 289 la cifra de fallecidos tras la riada masiva que arrasó varias localidades a su paso el miércoles por una zona fronteriza con el Tíbet por el desbordamiento del río Bhote Koshi.

Un portavoz de la Policía nepalí de Katmandú, Abhi Narayan Kafle, confirmó a EFE el último balance y aseguró que las autoridades han rescatado con vida a 445 personas en las últimas horas, entre ellas 27 extranjeros. EFE

cch/cg