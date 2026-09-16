El Gobierno palestino pide a Israel dejar entrar en Gaza equipos para buscar desaparecidos

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Jerusalén, 16 sep (EFE).- La Autoridad Palestina reclamó este miércoles a Israel que deje entrar en Gaza a equipos de rescate palestinos e internacionales para localizar a los aproximadamente 60 desaparecidos que siguen bajo los escombros del edificio afectado por los ataques israelíes que se derrumbó esta madrugada en la ciudad de Gaza.

En un comunicado, la Autoridad Palestina -que gobierna en Cisjordania ocupada- reclamó el «acceso inmediato y sin trabas» de estos equipos a la Franja, cuyos accesos controla Israel.

El edificio de seis plantas, que no tenía ventanas pero que usaban un centenar de desplazados para vivir, se desplomó por completo y dejó 20 muertos y unos 60 desaparecidos -la mayoría mujeres y niños-, según la última información de fuentes sanitarias gazatíes.

Los equipos de rescate gazatíes trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes y desenterrar cuerpos, pero solo cuentan con las tres excavadoras existentes en toda la Franja de Gaza y que tienen que interrumpir sus trabajos cada cierto tiempo por falta de aceite de motor.

«El Gobierno palestino insta urgentemente a la comunidad internacional a ejercer una presión efectiva e inmediata para facilitar la entrada de los equipos de defensa civil y rescate, junto con la maquinaria pesada y el equipo especializado necesarios para retirar los escombros, recuperar los cuerpos de los fallecidos y rescatar a los palestinos heridos y a quienes permanecen atrapados bajo las ruinas», dice la nota de la Autoridad Palestina.

E incide en que «cada minuto de demora cuesta más vidas y pone en mayor riesgo a quienes se encuentran atrapados bajo los escombros». EFE

mt/ah