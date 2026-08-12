El Gobierno paraguayo acepta la renuncia del titular de Turismo y designa a un interino

Compartir

2 minutos

Asunción, 12 ago (EFE).- El Gobierno paraguayo aceptó este miércoles la renuncia del titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Jacinto Santa María, y designó en su reemplazo de forma interina al hasta ahora director de Gestión Turística de esa entidad, Javier Eduardo Ramírez, según un decreto difundido por el Ejecutivo.

En el decreto, la Administración del presidente Santiago Peña agradece a Santa María «por los servicios prestados» al frente de la Senatur, ente con rango de ministerio dependiente de la Presidencia de la República y que asumió hace poco más de tres meses, el pasado 27 de abril.

El ahora exsecretario de Turismo presentó, mediante un comunicado difundido el martes a medios locales y a través de redes sociales, su renuncia «por motivos personales y de dignidad personal», sin abundar en detalles.

Santa María llegó a la Senatur en sustitución de Angie Duarte, quien fue juramentada en el cargo en agosto de 2023.

Consultado sobre la renuncia, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, dijo a la radio ABC Cardinal que Santa María quedó «a disposición» para seguir trabajando en la «revolución turística» de Paraguay, en un plan que el exfuncionario inició y que apuntaba a atraer a diez millones de visitantes internacionales al año para 2037.

En junio de 2025, el Gobierno planteó una reforma para fusionar el Viceministerio de Minas y Energía y la Senatur al Ministerio de Industria y Comercio.

En 2025, Paraguay -donde residen menos de 7 millones de personas- recibió 3,6 millones de visitantes internacionales, entre turistas y excursionistas, lo que supuso un aumento del 91,24 % respecto a 2024. EFE

nva/lb/ajs