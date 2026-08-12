El Gobierno paraguayo acepta la renuncia del titular de Turismo y designa a un interino

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(Actualiza con declaraciones del presidente de Paraguay y currículum del funcionario interino)

Asunción, 12 ago (EFE).- El Gobierno paraguayo aceptó este miércoles la renuncia del titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Jacinto Santa María, y designó en su reemplazo de forma interina al hasta ahora director de Gestión Turística de esa entidad, Javier Eduardo Ramírez, según un decreto difundido por el Ejecutivo.

En el decreto, la Administración del presidente Santiago Peña agradece a Santa María «por los servicios prestados» al frente de Senatur, ente con rango de ministerio dependiente de la Presidencia de la República y que asumió hace poco más de tres meses, el pasado 27 de abril.

El ahora exsecretario de Turismo presentó, mediante un comunicado difundido el martes a medios locales y a través de redes sociales, su renuncia «por motivos personales y de dignidad personal», sin dar más detalles.

Santa María llegó a Senatur en sustitución de Angie Duarte, quien fue juramentada en el cargo en agosto de 2023.

Consultado por periodistas sobre la renuncia, Peña aseguró que Santa María «prefirió retomar sus actividades privadas» y valoró «el impulso» que el exfuncionario le dio a Senatur.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, indicó a la radio ABC Cardinal que Santa María quedó «a disposición» para seguir trabajando en la «revolución turística» de Paraguay, en un plan que el exsecretario inició y que apuntaba a atraer a diez millones de visitantes internacionales al año para 2037.

En junio de 2025, el Gobierno planteó una reforma para fusionar el Viceministerio de Minas y Energía y Senatur al Ministerio de Industria y Comercio.

El nuevo secretario, Javier Eduardo Ramírez, de 41 años, es licenciado en Comercio Internacional y funcionario de carrera en Senatur con 19 años de trayectoria y experiencia en gestión pública, planificación y desarrollo turístico, informó la Presidencia de Paraguay.

En febrero de 2025 fue designado director de Gestión Turística de Senatur y en 2023 había asumido la Dirección General de Productos Turísticos.

En 2025, Paraguay -donde residen menos de 7 millones de personas- recibió 3,6 millones de visitantes internacionales, entre turistas y excursionistas, lo que supuso un aumento del 91,24 % respecto a 2024. EFE

nva/lpm