El hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie se quita oficialmente el apellido paterno

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- Maddox, el hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie, se quitó el apellido de su padre, siguiendo los pasos de Shiloh, la primera de la familia en cambiarlo, y el resto de hermanos que ya no lo usan públicamente, según informó este martes la revista People.

Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles dictaminó el cambio de nombre del joven adoptado por la actriz en 2002 y posteriormente por el actor, de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie.

Tanto Maddox como su hermana Zahara publicaron el pasado julio un aviso legal con su intención de modificar su apellido en un medio público, un requisito obligatorio que exige la legislación de California como primer paso en el proceso de cambio de nombre.

Ambos siguen los pasos de Shiloh, la primera en cambiar legalmente su nombre a Shiloh Jolie tras presentar la solicitud en agosto de 2024, coincidiendo con su cumpleaños número 18.

Por su parte, una de las mellizas biológicas de la pareja de actores, Vivienne, también se ha distanciado del apellido Pitt. En el programa de mayo de 2024 de ‘The Outsiders’, el musical de Broadway que produjo su madre y en el que aparece como ayudante de producción, figuraba en los títulos de crédito como Vivienne Jolie.

Mientras que Knox aparecía como Knox Jolie en su certificado de graduación del instituto de este mismo año, pero no se sabe si ha iniciado el proceso legal para eliminarlo.

De esta forma, solo Pax sigue usando el apellido Jolie-Pitt y además mantiene relación con algunos miembros de la familia de su padre, según publicó recientemente Page Six.

Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su separación en 2016, aunque su divorcio no se hizo efectivo legalmente hasta 2024.

Jolie y Pitt tienen seis hijos en común, tres de ellos adoptados – Maddox (de 25 años), Pax (22) y Zahara (21)- y tres biológicos: Shiloh (20) y los mellizos Knox y Vivienne (18).

Una representante de Brad Pitt declaró a la revista People que el actor no tenía contacto con sus hijos adultos. Por aquel entonces, aún mantenía visitas con sus hijos menores -Knox y Vivienne-, que alcanzaron este año la mayoría de edad. EFE

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