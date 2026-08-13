El Kospi surcoreano sube casi un 4% en la apertura gracias al sector de chips

Compartir

1 minuto

Seúl, 13 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía casi un 4 % en la apertura de este jueves, por las subidas en la industria de semiconductores y tras el cierre en verde del sector tecnológico en Wall Street.

Tras una hora el indicador se elevaba un 3,81 %, o 250,5 puntos, hasta los 6.829,54 enteros, hilando su cuarta subida consecutiva. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se incrementaba un 1,15 %, o 9,9 puntos, hasta las 868,81 unidades.

El crecimiento del parqué surcoreano se produce en línea con el repunte de un 0,54 % en el tecnológico estadounidense Nasdaq y tras el reporte de una ligera reducción de la inflación de EE.UU. en julio. EFE

rvb/daa/rrt