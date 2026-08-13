El Kospi surcoreano sube casi un 4 % en la apertura gracias al sector de chips

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Seúl, 13 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía casi un 4 % en la apertura de este jueves, por las subidas en la industria de semiconductores y tras el cierre en verde del sector tecnológico en Wall Street.

Tras una hora el indicador se elevaba un 3,81 %, o 250,5 puntos, hasta los 6.829,54 enteros, hilando su cuarta subida consecutiva. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se incrementaba un 1,15 %, o 9,9 puntos, hasta las 868,81 unidades.

El crecimiento del parqué surcoreano se produce en línea con el repunte de un 0,54 % en el tecnológico estadounidense Nasdaq y tras el reporte de una ligera reducción de la inflación de EE.UU. en julio.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics saltaba un 4 % y su principal rival SK hynix hacía lo propio con un crecimiento del casi el 8 %.

Por otro lado, Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de semiconductores, aumentaba alrededor del 3,5 %, y la firma de inversión en tecnología SK Square registraba una subida de casi el 8 %.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor crecían un 3 % pese a que este jueves se lleva a cabo el segundo de cuatro paros parciales de su sindicato en Corea del Sur por desacuerdos salariales. Su empresa hermana Kia aumentaba más del 2 %. EFE

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