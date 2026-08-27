El Kremlin rechaza «historias alarmistas» sobre el riesgo de un ataque ruso a la OTAN

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El Kremlin calificó el jueves de «historias alarmistas» las informaciones de la prensa estadounidense de que una inusual visita del director de la CIA esta semana a Moscú tuvo por objeto disuadir a Rusia de atacar a la OTAN.

«Actualmente se publican muchas noticias alarmistas. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien afirmó que Moscú enfrenta una «agresión» de los países europeos.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el martes en Moscú con oficiales rusos de inteligencia.

El diario The Wall Street Journal y la cadena CBS informaron el miércoles que Ratcliffe buscó disuadir a Rusia de atacar un país miembro de la OTAN, ya que las evaluaciones de la inteligencia indican que Moscú podría intentar poner a prueba a la alianza.

El Wall Street Journal detalló que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría desafiar a la OTAN con un «ataque limitado» los próxmos días.

El portavoz del Kremlin sostuvo además que Rusia continúa con su «operación militar especial», el término oficial para la ofensiva lanzada en febrero de 2022 contra Ucrania.

«Rusia hubiera preferido alcanzar sus objetivos por medios pacíficos, pero dado que eso no es posible, continúa con su operación militar especial. Esto es para garantizar su seguridad e intereses», declaró Peskov a periodistas.

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto están en punto muerto.

bur/fpp/mas/avl