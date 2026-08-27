El Kremlin tacha de «alarmistas» las informaciones sobre riesgo de un ataque ruso a la OTAN

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El Kremlin calificó el jueves de «historias alarmistas» las informaciones de la prensa estadounidense de que una inusual visita del director de la CIA esta semana a Moscú tuvo por objeto disuadir a Rusia de atacar a la OTAN.

«Actualmente se publican muchas noticias alarmistas. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien afirmó que Moscú enfrenta una «agresión» de los países europeos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y un alto funcionario europeo, también restaron importancia al riesgo.

Trump – que durante la semana minimizó la importancia de la visita a Moscú del director de la CIA – aseguró que Rusia «no va a atacar» territorio de la OTAN.

El republicano señaló que ha tenido «buenas conversaciones» con el presidente ruso, Vladimir Putin. «No va a atacar territorio de la OTAN», enfatizó.

Por su parte, los servicios de inteligencia europeos no disponen de indicios sobre un posible ataque militar ruso contra los países europeos miembros de la OTAN, declaró el jueves un alto funcionario europeo.

«Los servicios de inteligencia europeos no ven ningún riesgo de un ataque ruso contra los países europeos», aseguró este funcionario bajo condición de anonimato.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se había reunido el martes en Moscú con oficiales rusos de inteligencia.

El diario The Wall Street Journal y la cadena CBS afirmaron el miércoles que Ratcliffe buscó disuadir a Rusia de atacar un país miembro de la OTAN, ya que las evaluaciones de la inteligencia indican que Moscú podría intentar poner a prueba a la alianza.

Según The Wall Street Journal, el presidente ruso podría desafiar a la OTAN con un «ataque limitado» en los próximos días.

El portavoz del Kremlin sostuvo además que Rusia continúa con su «operación militar especial», el término oficial para la ofensiva lanzada en febrero de 2022 contra Ucrania.

«Rusia hubiera preferido alcanzar sus objetivos por medios pacíficos, pero dado que eso no es posible, continúa con su operación militar especial. Esto es para garantizar su seguridad e intereses», declaró Peskov a periodistas.

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto están en punto muerto.

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