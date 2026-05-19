El líder liberal quiere formar un Gobierno de derecha en minoría en Dinamarca

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Copenhague, 19 may (EFE).- El líder del Partido Liberal, Troels Lund Poulsen, anunció este martes que buscará formar un Gobierno de derecha en minoría en Dinamarca con el 25 % de los escaños, tras las elecciones legislativas del pasado 24 de marzo.

El hipotético Ejecutivo estaría formado por el Partido Liberal, la Alianza Liberal y el Partido Conservador, que juntos suman 46 de los 179 mandatos del Folketing (Parlamento).

Poulsen dijo que era la mejor posibilidad de formar gobierno en un panorama poselectoral complejo -la izquierda obtuvo 84 escaños frente a los 77 de la derecha y 14 del centrista Los Moderados, con doce fuerzas representadas en la Cámara- y resaltó que los tres partidos han acordado un marco económico.

Para que esa constelación de fuerzas políticas sea tolerada por el Parlamento sería necesario que las otras tres formaciones del bloque de derecha se abstuvieran, al igual que Los Moderados, que habían puesto como condición que se formase un Ejecutivo de centro y ser además parte del mismo.

El líder «moderado», Lars Løkke Rasmussen, había señalado inicialmente a la primera ministra socialdemócrata en funciones, Mette Frederiksen, como «exploradora real», la persona encargada de dirigir las negociaciones.

Pero forzó su reemplazo por Poulsen el pasado día 8 ante la imposibilidad de formar un Ejecutivo de centroizquierda, aunque le dio un plazo de dos semanas, que se cumpliría este viernes.

«No he hablado con Lars sobre lo que estoy presentando ahora. He decidido hacerlo para impulsar las negociaciones», afirmó en rueda de prensa Poulsen, quien dijo desconocer qué opina el resto de fuerzas políticas y si la fórmula puede superar una votación parlamentaria.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo; por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia.

Tras una primera legislatura gobernando en minoría con el apoyo del resto del bloque de izquierda, Frederiksen encabezó entre 2022 y 2026 un gobierno con el Partido Liberal y Los Moderados, una fórmula inédita en la política danesa, pero que ahora no cuenta con el apoyo parlamentario necesario. EFE

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