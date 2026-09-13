El nacionalista Kurti recibe un nuevo mandato para formar gobierno en Kosovo

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Skopie, 13 sep (EFE).- El primer ministro en funciones de Kosovo, Albin Kurti, recibió este domingo un nuevo mandato para formar gobierno, horas después de que quedara constituido el Parlamento, el último requisito institucional pendiente para iniciar el proceso.

La presidenta interina de Kosovo, Albulena Haxhiu, que ejerce también como presidenta de la Asamblea, anunció la decisión tras reunirse con Kurti.

«He designado a Albin Kurti como candidato para formar el Gobierno de la República de Kosovo», escribió Haxhiu en redes sociales.

El diario kosovar Koha señala que Kurti, de 51 años, prevé presentar un Ejecutivo muy similar al anterior y que la sesión parlamentaria para votar el nuevo Gobierno podría celebrarse este mismo domingo, aunque la Constitución concede al candidato un plazo de 15 días para presentar su gabinete a la cámara.

El Movimiento Autodeterminación (LVV), un partido nacionalista de izquierda, liderado por Kurti, gobierna Kosovo desde 2021 y ha ganado las tres últimas elecciones legislativas, celebradas en febrero de 2025, diciembre de 2025 y junio de 2026.

En los últimos comicios, el LVV obtuvo el 47 % de los votos y 53 de los 120 escaños del Parlamento, por lo que Kurti necesita el apoyo de al menos otros ocho diputados para alcanzar la mayoría absoluta de 61 necesaria para investir a su nuevo Gobierno.

La Constitución reserva 20 diputados a las minorías presentes de Kosovo y la prensa señala que de allí, con la excepción de la minoría serbokosovar, saldrán los apoyos necesarios.

Sin embargo, incluso si Kurti logra formar un nuevo Ejecutivo, Kosovo seguirá teniendo pendiente la elección de un nuevo presidente por parte del Parlamento, una cuestión que podría llevar a unas nuevas elecciones legislativas si vuelve a fracasar.

La incapacidad del Parlamento para elegir jefe del Estado en tres votaciones celebradas esta primavera provocó su disolución automática en abril, tal como establece la Constitución, y llevó a la convocatoria de las elecciones anticipadas del pasado 7 de junio.

En las dos primeras votaciones es necesaria una mayoría de dos tercios, es decir, 80 votos, y si ningún candidato alcanza esa cifra, hay una tercera ronda entre los dos más votados y basta entonces con la mayoría absoluta, 61 votos.

Kurti alcanzó a finales de agosto un acuerdo con la opositora Liga Democrática de Kosovo (LDK) para apoyar como candidato a la Presidencia a Bekim Sejdiu, un jurista de 51 años.

Entre ambos partidos suman 71 escaños (53 del LVV y 18 de la LDK), pero varios diputados del LDK señalaron que no respetaran el pacto, por lo que existe incertidumbre sobre si saldrá adelante.

Kosovo, antigua provincia serbia de mayoría albanesa, declaró unilateralmente su independencia en 2008, una decisión que Serbia no reconoce. EFE

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