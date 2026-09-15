El nuevo embajador de Francia presenta cartas credenciales ante el Gobierno de Paraguay

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Asunción, 15 sep (EFE).- El nuevo embajador de Francia ante Paraguay, Jean-Philippe Gavois, presentó este martes sus cartas credenciales al presidente del país sudamericano, Santiago Peña, informaron fuentes del Gobierno.

Gavois, un diplomático de carrera con formación en los Institutos de Estudios Políticos de Estrasburgo y Aix, fue recibido por Peña en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo en Asunción, la capital del país, durante una ceremonia oficial.

El entrante representante diplomático reemplaza en el cargo a Pierre-Christian Soccoja, que concluyó en agosto último la misión que asumió en Paraguay en noviembre de 2022.

Soccoja fue llamado a consultas en junio de 2025 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, que planteó entonces la «necesidad de mantener una correcta comunicación entre ambos países» después de que la prensa local se hiciera eco de unas declaraciones del diplomático sobre los viajes de Peña.

Antes de llegar a Paraguay, Gavois se desempeñaba desde agosto de 2022 como primer consejero en Lima. Su trayectoria incluye su labor como consejero político en Hanói, consejero de cooperación y acción cultural en Colombo y otros cargos en organismos internacionales como las Naciones Unidas.

El pasado 10 de septiembre, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, se reunió en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en París con su par francés, Jean-Noël Barrot, para repasar temas de la agenda bilateral e intercambiar «puntos de vista sobre la situación regional y global».

También para reafirmar el «compromiso compartido» de luchar contra el tráfico de drogas y abordar las consecuencias sanitarias y sociales del consumo de estas sustancias, informó la Cancillería asuncena.

Al término del encuentro las autoridades emitieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a luchar contra el narcotráfico y afirmaron que la cooperación internacional «es necesaria para hacer frente a este fenómeno criminal».EFE

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