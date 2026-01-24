El papa avisa a medios del poder de los algoritmos: «la información es un bien público»

Ciudad del Vaticano, 24 ene (EFE).- El papa León XIV ha advertido este sábado a los medios de comunicación del poder y los riesgos de los algoritmos y les ha emplazado a dar prioridad a la búsqueda de la verdad sobre la necesidad de atrapar la atención de su público.

«Las empresas mediáticas y de la comunicación no pueden permitir algoritmos orientados a ganar a toda costa una batalla según la cual la atención prevalece sobre la fidelidad a sus valores profesionales y la búsqueda de la verdad», ha avisado el pontífice.

León XIV ha publicado este sábado un largo mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, celebrado el próximo 17 de mayo, y ha avisado de los riesgos que los algoritmos, las redes y una tecnología descontrolada pueden acarrear en la vida y la interacción de los seres humanos.

Un apartado de esta reflexión alude a los medios, a los que el papa convoca para hacer frente a una revolución digital en la que la Inteligencia Artificial (IA) y unos algoritmos controlados por unas pocas empresas amenazan con «erosionar» a la sociedad mundial.

«La confianza del público se conquista con precisión y transparencia, no persiguiendo cualquier forma de implicación», sostuvo el papa, aludiendo al fenómeno del ‘clickbait’.

A su juicio, todo contenido generado o manipulado por la IA debe ser «señalado y distinguido claramente» de los creados por las personas y, además, los medios deben «proteger» la autoría del trabajo de los periodistas y demás creadores de contenido.

«La información es un bien público. Un servicio público constructivo y significativo no se basa en la opacidad sino en la transparencia de las fuentes, la inclusión de los sujetos implicados y un estándar elevado de calidad», aseveró.

León XIV,consideró «cada vez más urgente» educar a la gente sobre medios, información e IA.

«Todas las partes interesadas —la industria tecnológica, los legisladores, las empresas creativas, el mundo académico, los artistas, los periodistas y los educadores— deben estar implicadas en la construcción y en la puesta en práctica de una ciudadanía digital consciente y responsable», emplazó.

Esta instrucción, dijo, «ayudará a todos a no plegarse a la deriva antropomorfizante de estos sistemas» sino a usarlos como «herramientas» y a confirmarlos siempre con fuentes externas.

«Del mismo modo que la Revolución Industrial requería una alfabetización básica para permitir que las personas reaccionaran a la novedad, también la revolución digital exige una alfabetización digital, junto con una formación humanística y cultural, para comprender cómo los algoritmos modelan nuestra percepción de la realidad», defendió el pontífice. EFE

