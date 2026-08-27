El papa pide que la Iglesia sea la familia de quienes quedaron en el camino por adicciones

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Ciudad del Vaticano, 27 ago (EFE).- León XIV afirmó este jueves que «no hay mejor prevención contra las drogas que una buena familia» y llamó a que la Iglesia sea la familia de aquellos «que se quedaron al margen del camino», según dijo a los participantes de un encuentro sobre la situación de las adicciones en América Latina.

«Las adicciones son un fenómeno complejo que pone de manifiesto el fracaso de un mundo deshumanizado. El sufrimiento de los jóvenes nos reclama respuestas integrales: prevención comunitaria, atención científica, justicia con rostro humano y acompañamiento pastoral cercano. Nuestra contribución tiene que ir dirigida al cuidado, la presencia y la reconstrucción del tejido comunitario», manifestó el pontífice en un discurso pronunciado en español.

El papa, de nacionalidad estadounidense y peruana, valoró la convergencia de cuatro vías de colaboración para afrontar este problema: el puente entre la Iglesia y los organismos internacionales; entre la ciencia y la fe; el puente de la Iglesia que peregrina, y el ecumenismo.

Pero existe «una institución que recorre nuestro trabajo de manera transversal: la familia», que «es el lugar donde se cultiva la vida, donde se la cuida y proyecta», subrayó Robert Prevost.

«No hay mejor prevención contra las drogas que una buena familia», proclamó el papa quien lamentó «el dolor de muchas familias rotas, ya sea por el consumo de drogas, la violencia, el reclutamiento criminal de un hijo, la pobreza o la falta de oportunidades que empujan al costado del camino».

Y por ello, exhortó a que la Iglesia» sea una familia, incluyendo especialmente a las personas que sufren.

«Que la Iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen del camino. Como el samaritano, que se hizo prójimo del hombre caído, no pasemos de largo; construyamos una Iglesia que se detiene, se acerca, se conmueve, unge las heridas, alimenta y se convierte en hogar», concluyó el pontífice.

León XIV hizo estas reflexiones en una audiencia con los asistentes a un encuentro internacional que se ha celebrado en el Vaticano sobre el problema de las adicciones, promovido por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), la Comisión Pontifica para América Latina y la Organización de Estados Americanos (OEA). EFE

sam/jgb

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