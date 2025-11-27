El Parlamento cubano convoca sesión de diciembre con una agenda centrada en la economía

La Habana, 26 nov (EFE).- La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento unicameral) de Cuba convocó este miércoles a su próxima sesión ordinaria el 18 de diciembre, con una agenda centrada en la lucha contra la crisis económica.

La convocatoria, publicada en el sitio web de la ANPP, refirió que los diputados se reunirán los tres días previos a la sesión plenaria en las comisiones de trabajo para analizar «más de 90 temas de la agenda nacional, que impactan directamente en la población».

Además avanzó que en esta sesión -la segunda del año-, se hará la presentación de los objetivos y metas de la economía para el próximo año, y el análisis y discusión del proyecto de ley del Presupuesto del Estado para el año 2026.

Esta sesión acontece en medio de una crisis económica agravada por el reciente impacto del potente huracán Melissa que se ha sumado a la crisis energética que padece el país con prolongados apagones por averías, falta de combustible y mantenimientos en las obsoletas centrales termoeléctricas, elevada inflación, dolarización creciente y escasez de productos básicos.

Antes de la cita parlamentaria se desarrollará un pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), el 12 y 13 de diciembre, que centrará sus debates en la economía y los graves estragos que dejó Melissa en la región oriental de la isla.

Según informó recientemente la formación, la sesión evaluará el cumplimiento del llamado Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el conjunto de reformas y medidas de ahorro frente a la crisis.

Para 2025 se fijó un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 1 % que el país no va a lograr. La última previsión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima una contracción económica del 1,5 %, la segunda peor proyección de la región (tan solo por detrás de Haití).

La economía cubana se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años por la combinación de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las fallidas medidas internas en materia monetaria y económica. EFE

rmo/jpm/rrt